قيادات من البجا تلتقي والي البحر الأحمر احتجاجاً على قرارات إزالة التمكين ضد (أيلا)
شكّل مواطنون من سنكات بولاية البحر الأحمر، وفداً من زعماء المنطقة وقادتها، وقاموا بالذهاب إلى مكتب والي ولاية البحر الأحمر، والتقوا بالوالي، احتجاجاً على ما اسموه، إجراءات لجنة إزالة التمكين ضد الوالي السابق “محمد طاهر أيلا وأبنائه والصادق المليك” وحجز أرصدتهم البنكية.
ودعا الوفد، الوالي بالتدخل لإبطال هذه القرارات.
وقال أحد المتحدثين باسم الوفد لوالي البحر الأحمر: “إن ما قامت به لجنة إزالة التمكين ضد أيلا وأبنائه استهداف واضح لقياداتنا”.
وأضاف: (المسألة حزت في نفوسنا قياداتنا تستهدف، وهذه مسألة غير مقبولة) وتساءل: (الاستهداف ليه، وفي شنو.. وأيلا لو كان عنده مشكلة زي دي، تحل عبر القضاء، ومتى كان الفساد يحل عبر لجان؟)، وأبان أن القضاء إذا حاكم أيلا فليس لديهم مشكلة.
وقال المتحدث: (أفراد قاعدين في قهوة “هبرو” يعملوا اتصالات بالخرطوم ويصدروا قرارات زي دي هذا أمر مرفوض).
ومضى في القول للوالي: (نحن لن نسكت حتى تجيب نتيجة، وإذا ما جبت نتيجة، نحن قدرها، وعارفين نقتلع حقنا من أكبر كبير).
صحيفة السوداني
2 تعليقات
رجاااال .. دوسوا الكلاب وما تتراجعوا .. ايلا لو لفوا الدنيا دي كلها ما بلقوا زيو .. المفروض هم ينضربوا بالنعلات العملاء العاطلين .. ديل شوية صعاليك ما عارف الناس صابرا عليهم عشان شنو
وهل إيلا فوق المساءلة والقانون؟ معروف أنّه أحد أساطين الفساد الإنقاذي حينما كان والياً على البحر الأحمر والجزيرة وقد حان أوان فتح ملفّاته كلّها.. من الواضح قد ظنّ هؤلاء الجهلاء أنّ ضغطوهم التي مارسوها على الحكومة المركزية لإزاحة والي كسلا والتي أفلحت في إزاحته يمكن أن يمارسوها في كل المواقف والحالات لمجرّد نزعة قبلية جاهلة!! “لو سرقت فاطمةُ بنتُ محمدٍ لقطع محمدٌ يدَها”. وكفى.