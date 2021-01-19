قيادات من البجا تلتقي والي البحر الأحمر احتجاجاً على قرارات إزالة التمكين ضد (أيلا)





شكّل مواطنون من سنكات بولاية البحر الأحمر، وفداً من زعماء المنطقة وقادتها، وقاموا بالذهاب إلى مكتب والي ولاية البحر الأحمر، والتقوا بالوالي، احتجاجاً على ما اسموه، إجراءات لجنة إزالة التمكين ضد الوالي السابق “محمد طاهر أيلا وأبنائه والصادق المليك” وحجز أرصدتهم البنكية.

ودعا الوفد، الوالي بالتدخل لإبطال هذه القرارات.

وقال أحد المتحدثين باسم الوفد لوالي البحر الأحمر: “إن ما قامت به لجنة إزالة التمكين ضد أيلا وأبنائه استهداف واضح لقياداتنا”.

وأضاف: (المسألة حزت في نفوسنا قياداتنا تستهدف، وهذه مسألة غير مقبولة) وتساءل: (الاستهداف ليه، وفي شنو.. وأيلا لو كان عنده مشكلة زي دي، تحل عبر القضاء، ومتى كان الفساد يحل عبر لجان؟)، وأبان أن القضاء إذا حاكم أيلا فليس لديهم مشكلة.

وقال المتحدث: (أفراد قاعدين في قهوة “هبرو” يعملوا اتصالات بالخرطوم ويصدروا قرارات زي دي هذا أمر مرفوض).

ومضى في القول للوالي: (نحن لن نسكت حتى تجيب نتيجة، وإذا ما جبت نتيجة، نحن قدرها، وعارفين نقتلع حقنا من أكبر كبير).

صحيفة السوداني