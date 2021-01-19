مفاوضات ناجحة تعيد الحياة إلى طبيعتها بطريق التحديّ





المفاوضات التي قادها وزير الحكم الاتحادي بمقرّ الاعتصام بمنطقة المسيكتاب

قالت تقارير صحفية، الثلاثاء، إنّ الحياة عادت لطبيعتها بطريق التحدي الخرطوم وعطبرة بعد انقطاعٍ دام لأكثر من يومين.

وتسبّبت احتجاجات قادها مجلس شورى الجعليين المكوّن حديثًا في إغلاق الشارع، مطالبين بإقالة والي الولاية آمنة المكي.

ووفق وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإنّ المفاوضات التي قادها وزير الحكم الاتحادي بمقرّ الاعتصام بمنطقة المسيكتاب ساهمت في فتح الطريق وتمّ الإفراج عن الشاحنات وناقلات النفط والبصات السفرية.

وأشارت إلى أنّ المفاوضات التي جرت بين وزير الحكم الاتحادي وقادة المجموعة أسفرت عن اتّفاقٍ بين الطرفين.

وسابقًا، تسبّب القبض على أحد زعماء محلية شندي في بلاغٍ بواسطة لجنة تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة في اعتصامٍ واحتجاجاتٍ.

باج نيوز