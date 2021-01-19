نافع علي نافع لـ(الإخباري): والي نهر النيل (هبلة) ويجب تغييرها





هاجم الدكتور نافع علي نافع، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، والي نهر النيل، د.آمنة أحمد المكي، ووصفها بالمستفزة، وقال في تصريحات خاصة لموقع (الإخباري)، إنه يدعم مطالب أهل الولاية بتغييرها، لفشلها في إدارة شؤون الناس، وتساءل نافع: ”كيف لمسؤول أن يهدد بفصل أي شخص ولو كان نزيهاً وأخذ الوظيفة بالحق لمجرد انتمائه السياسي؟”، واعتبر ذلك نوعاً من (الهبل) – حد وصفه، قائلاً: “دي والي هبلة يجب تغييرها”.

ومن داخل جلسة محاكمة مدبري انقلاب الـ(30) من يونيو 1989، تقدّمت هيئة الدفاع بطلب إيقاف إجراءات المحاكمة، وذلك لاعتراضهم على تشكيل المحكمة الخاصة ومحتواها، بما فيها القاضي الجديد، إلى جانب اعتراضهم على أحد قضاة المحكمة وهو “محمد المعتز”، الذي طعنوا فى نزاهته من قبل، واعتبروه خصماً للمتهمين، وقال الدفاع إن المتهمين لا يطمئنون له، كما أن تواجده يشكل خطراً على مستقبل قضيتهم.

وتقدم محامي دفاع المتهم (صديق فضل)، الذي يحاكم غيابياً بطلب لدى قاضي المحكمة بإيقاف النشر الإعلامي في القضية، نسبة لما وصفه بالأخطاء الواردة.

يُشار إلى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب الـ(30) من يونيو 1989م، يُواجه فيه المتهمون بلاغاً تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، والمادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة.

لإخباري- عزمي عبد الرازق