ارتفاع عدد لاجئي إثيوبيا الفارين للسودان إلى 65 ألفا





أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الواصلين إلى شرقي البلاد ارتفع إل 65 ألفا، و679، هربًا من تداعيات القتال في إقليم تيجراي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين السودانية أطلّعت عليه”باج نيوز”.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بمعتمدية اللاجدئين، عبد العال محمد أحمد إنّ إحصائيات اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا إلى مراكز الاستقبال والترحيل إلى معسكر الطنيدبة بلغ”149″ فردًا جديدًا.

وأضاف” بلغ الدخول اليوم 149، والعدد الكلي وصل إلى46,959″.

وأشار إلى أنّ العدد المرحّل من حمدايت إلى معسكر الطنيدبة وصل إلى”720″، مبينًا أنّه لا يوجد ترحيل من مركز استقبال المدينة8.

وأردف” العدد المتبقي بمركز استقبال المدينة حتى اليوم 26,656، والعدد المتبقي بمركز استقبال المدينة حتى اليوم 11,249″.

وأتمّ” جملة العدد المتبقي بمراكز الاستقبال ويحتاج لترحيل إلى المعسكرات الدائمة 37,905، فيما بلغ جملة المرحّل حتى اليوم إلى معسكر الطنيدبة 8,188″.

وكشف عبد العال عن أنّ عملية الترحيل ستستمر من مراكز الاستقبال إلى معسكر الطنيدبة.

المصدر: باج نيوز