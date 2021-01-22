وزير التجارة : الصفوف والمعاناة لا تليق بالسودانيين





أقر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس بمعاناة المواطنين لأكثر من عام ونصف. وأشار الى أن المعاناة في القدرة الحصول على الاحتياجات الأساسية ، يدركها أي مسؤول حكومي وتشكل تحديا كبيرا. وقال في افتتاح معرض الخرطوم الدولي،امس ، انه رغم الواقع السيء الا ان هناك خطوات ايجابية ستتخذ لحلحة تلك المشكلات، وأضاف :” نعمل على توفير السلع الاستراتيجية التي تنهي رهق الصفوف والمعاناة لانها لاتليق بالمواطن السوداني”.

وأعلن مدني عن إصلاحات جديدة في قوانين الاستثمار والتجارة والصناعة والشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين .

من جانبها قالت رئيس مجلس ادارة الشركة السودانية للاسواق الحرة وزيرة المالية د. هبة محمد علي ، ان المعرض فرص للتبادل التجاري والصناعي بين الدول المشاركة وفرصة لرجال الاعمال للجلوس مع رصفائهم من الدول المشاركة وأضافت أن هذه الدورة بمشاركة رسمية لعدد ١٤ دولة أجنبية و٥٠٠ شركة محلية و٩ ولايات مما يتيح فرصة جيدة للتعريف بالسوق السوداني .

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