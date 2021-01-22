فضيحة جديدة لوكالة السودان للأنباء تثير الضحك على وسائل التواصل الإجتماعي





أثار خبر نشرته وكالة السودان للأنباء الحكومية “سونا” يوم الجمعة سخرية واسعة على منصات التواصل الإجتماعي بسبب خطأ حول كلمة لمعنى أخر غير مستحب، وإعتبر نشطاء فيسبوك أن وكالة سونا أصبحت أضحكوة وتتزايد فضائحها يوما بعد يوم.

ونص الخبر تحت عنوان مؤتمر صحفى لتجمع المهنيين حول آلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي

هو ( الخرطوم 22-1-2021(سونا) – يعقد تجمع المهنيين السودانيين فى الواحدة من ظهر غد السبت مؤتمراً صحفياً للتنوير حول آلية دعم ومتابعة الأداء الحكومي – قطاع الاتصالات ذلك بمقر تجمع المهنيين السودانيين بالعمارات

ويتناول المؤتمر قطاع الاتصالات وأثره على الاقتصاد والوضع الراهن كما يستعرض المؤتمر الاصلاحات المقترحة من الآلية

ويتدث فى المؤتمر كل من الاستاذ اسماعيل التاج تجمع المهنيين السوانيين والمهندس ابراهيم باخت مدير المركز القومى للمعلومات والمهندس حامد يوسف عبد الرحمن مدير السطلة القومية للمصادقة الالكترونية

كما يدعو تجمع المهنيين السودانيين الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لحضور المؤتمر).

حيث كتبت الوكالة الحكومية التي تردت خدماتها في ظل الحكومة الإنتقالية كلمة السطلة وهي تريد أن تقول السلطة، وتعني كلمة السطلة في اللغة الشعبية مدمني المخدرات، وكذلك شمل الخبر أخطاء إملائية أخرى يمكن ملاحظتها في النص أعلاه – يندث المقصود يتحدث، السوانيين والمقصود السودانيين.

الخرطوم/ النيلين