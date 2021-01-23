سياسية
الخارجية تستدعي سفيرها في جيوبتي والقائم بالأعمال بالسعودية
علمت ( المصادر) أن وزارة الخارجية استدعت كلا من سفير السودان لدى جيبوتي السفير حمزة باعو والقائم بأعمال القنصلية في جدة بالمملكة العربية السعودية، ياسر أحمد الصديق، وطلبت منهما العودة فورا إلى رئاسة الوزارة في الخرطوم .
وكانت الخارجية قد استدعت الأسبوع الماضي سفير السودان لدى دولة قطر عبد الرحيم صديق على خلفية ما اعتُبر خطأ ورد في خطاب حررته السفارة السودانية في الدوحة للخارجية القطرية طلبت فيه ، ترتيب لزيارة وفد سوداني ، إلى الدوحة، لتهنئتها على “المصالحة الخليجية وانتصار قطر” .
واستدعت الخارجية في وقت سابق مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير عمر صديق، وذلك بسبب اتصالات –وصفت بالفردية- له مع مندوب اسرائيل وذلك قبيل اعلان السودان التطبيع مع اسرائيل .
صحيفة السوداني
4 تعليقات
غريب الاشتراك فى اسم صديق هل هم من عائله واحدة
نفس دغمسة النظام السابق البايد ورونا لما استدعوا السبب والا اسكتوا سرا ماحد يسالكم هؤلاء لاخبرة لا دراية كل مستويات الحكومة الانتقاميه كما وصفوها هم انفسهم
اي مراجعة ياهؤلاء ومن اين اتيتم بهذه السياسه التي ليس لها مثيل كل المواقع لان مسؤليية التعليق والرد علي كاتبه ولادخل للموقع فيه اول مرة اري هذا
لا هم ما اهل لكن الجماعة ديل عندهم حساسية مع الصدق .. عشان كده .. لو كان اسمهم غير صديق منافق كذاب مثلا مافي زول باسال فيهم لو جاطو الدنيا كلها .. امور منافقين زي وزير الخارجية في زمن الغفلة كديس ولا منو ما عارف