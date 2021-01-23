إزالة التمكين: الأداء الاقتصادي سيئ جداً ونرفض ربط مؤتمرات اللجنة بالاحتجاجات في الشوارع





أقرّ عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب رئيس لجنة إزالة التمكين المناوب، محمد الفكي سليمان بسوء الأحوال الاقتصادية.

وقال في مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين يوم السبت “الأداء الاقتصادي سيئ جدا ونحن نعترف بذلك”، لافتاً إلى حدوث احتجاجات اليوم في مناطق مختلفة بالخرطوم لجهة تردي الأحوال المعيشية.

ورفض الفكي ربط مؤتمرات اللجنة بالاحتجاجات في الشوارع، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعمل دؤوب، وأضاف “المؤتمرات الصحفية ليست لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية”، منبهاً إلى وجود هجمة كبيرة على الحكومة، ممن وصفها بالثورة المضادة، وأيضاً “مطالب حقيقية للثوار بتحسين الحياة الاقتصادية التي لم تتحسن”، داعياً السودانيين للتمسك بالأمل وروح الثورة، وقال على الثوار أن لا يبارحوا مواقعهم، كما حدث في إحدى المعارك التاريخية.

الإخباري- الخرطوم