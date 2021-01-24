صلاح مناع يطالب بتصنيف المؤتمر الوطنى المحلول كتنظيم ارهابي





طالب الاستاذ صلاح مناع عضو لجنة ازالة التمكين بمعاملة حزب المؤتمر الوطنى المحلول كتنظيم ارهابي.

وتوعد في مؤتمر صحفي للجنة مساء السبت بالمجلس التشريعي، بملاحقة اعضائه الذين يخرجون فى الاحتجاجات ضد الدولة ،مستهجناً ما حدث في نهر النيل من قطع للطريق ووصفه بانه حرب ضد الدولة وقال سنقوم بالإجراءات اللازمة ضد المتسببين فيه ، متطرقا لتصنيف الاتحاد الأوربي للمؤتمر الوطني كحزب سلبي.

وادان مايحدث في الجنينة ،مؤكداً الدور المهم لجهاز المخابرات العامة في معالجة الازمة لمعرفته الدقيقة بالقبائل هناك.

وانتقد مناع عدم تعيين قاضي لمحاكمة تجار العملة، مناشدا المسئولين فى الجهاز التنفيذى توضيح اسباب الازمات التى تشهدها البلاد برؤية واضحة.

الخرطوم 23-1-2021 (سونا)