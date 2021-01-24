وجدي صالح لجنة التفكيك مهمتها تفكيك بنية النظام البائد





اكد الاستاذ وجدى صالح عضو لجنة ازالة التمكين ،ان مهمة اللجنة تفكيك بنية النظام البائد بكل ارادتها فى الجهاز التنفيذى ولجان التفكيك بالولايات والقوات النظامية.

وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة مساء السبت ، إننا نوجه عمل اللجنة فى مواجهة نظام سياسى ،وان اللجنة قامت من اجل تفكيكه، مشيراً الى ان اللجنة لم تقم من اجل تصفية الحسابات مع الذين تختلف معهم سياسيا.

واوضح ان الثورة قامت من اجل اسقاط هذه المجموعة الفاسدة والبائدة ،مبيناً انهم يعانون الكثير تجاه عملهم فلابد من السير فى المسار الصحيح.

وقال إن هناك توصيات كثيرة امام اللجنة المركزية للنظر فيها سترى النور قريباً متعهداً للشعب السودانى بمواصلة عمل اللجنة للوصول للغايات .

الخرطوم 23-1-2021 (سونا)