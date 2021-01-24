الخرطوم تتخذ حزمة من الإجراءات لانفاذ قرار تنظيم أوزان وأسعار الخبز





عقد والي الخرطوم أيمن خالد نمر أمس إجتماعا موسعا إتخذ عدداً من الإجراءات والترتيبات لتنفيذ وسريان قرار حكومة ولاية الخرطوم رقم (٥) بتنظيم أوزان وأسعار الخبز المدعوم وذلك بحضور الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم ومدير عام وزارة الصناعة والتجارة والمديرين التنفيذيين للمحليات وجمعية ونيابة حماية المستهلك وإدارة المقاييس والموازيين بوزارة التجارة والصناعة الاتحادية وشركة الخرطوم للأمن الغذائي المسئولة عن توزيع الدقيق المدعوم.

وقرر الاجتماع التعامل بحزم وجدية في تنفيذ القرار والتأكد من إنسياب الخبز المدعوم للمواطن وبدء حملات مشتركة إعتباراً من اليوم على المخابز للتأكد من التزامها باستخدام الموازين وحملات على المطاعم والكافتيريات للتأكد من عدم تسرب الخبز المدعوم لها كما قرر الاجتماع اتخاذ اجراءات قانونية تجاه المخابز والمطاعم المخالفة للقرار.

كما وجه الاجتماع المحليات بعقد إجتماع عاجل لآليات توزيع الدقيق والغاز مكتملة بالمحليات بما فيها مباحث التموين وحماية المستهلك ولجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة للتحرك لمتابعة إنسياب الدقيق والغاز وعدالة التوزيع والعمل على تنفيذ القرار حفظا لحقوق المواطن كما أكد الاجتماع علي ضرورة عمل مباحث التموين ولجان الغاز بالمحليات وإدارة النقل العام والبترول برفع تقرير يومي عن الكميات المستلمة من الغاز ومعالجة أي خلل في الحال فيما أكد الإجتماع أيضا ضرورة متابعة توفير حصة الولاية من الدقيق والغاز للمخابز وفق التزام الوزارات الاتحادية.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة