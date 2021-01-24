توضيح مهم من نادي المريخ حول قوميز





يود نادي المريخ توضيح الحقائق حول ما أثير مؤخراً بخصوص مدرب الفريق الفرنسي ديديه قوميز الذي تمكن من قيادة النادي بتميز لدور المجموعات في دور أبطال أفريقيا، فما أشيع من أخبار في بعض وسائل الإعلام المحلية وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص عدم تسلم المدرب لمرتباته عار تماماً من الصحة حيث أوفى نادي المريخ بكافة التزاماته المالية “الرواتب” الخاصة بالمدرب ديديه قوميز، ومؤخراً أخطر المدرب إدارة النادي بأنه تحصل على عرض تدريبي من أحد الأندية التونسية براتب خرافي، ووفقاً للعقد الموقع مع المدير الفني الفرنسي يدرس النادي هذا الأمر مع التأكيد على ان العلاقة بين إدارة النادي والمدرب الفرنسي ديديه قوميز يسودها الود والإحترام المتبادل.

صحيفة الصيحة