حمدوك يكوّن لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة





أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارًا بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة برئاسة عميد كلية التربية جامعة الأحفاد، صلاح محمد الأمين.

وضمّت اللجنة رئيس قسم المناهج كلية التربية جامعة الخرطوم، حنان محمد عثمان الفاضلابي مقرّرًا، وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المعلمين.

وقال تعميمٍ صحفي صادر من مكتب الوزراء، الأحد، إنّ اللجنة تختّص بالتأكّد من أنّ كلّ مادة تمّ إعدادها بواسطة لجنة مختصة وأنّ كلّ مادة تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التعليم الجيد بالإضافة للتأكّد من أنّ إعداد المنهج الجديد قد التزم بمعايير المهنية والقومية، وأنّ المنهج الجديد قابل للتدريس.

وأمنّ القرار على رفع تقريرٍ لرئيس مجلس الوزراء في مدةّ أسبوعين، ووجّه وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية اتّخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وفي السادس من يناير الجاري، قرّر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تجميد العمل بمقترحات المناهج الدراسية التي أثارت جدلاً واسعًا بغرض التوافق.

باج نيوز