الامين داؤود : خالد شاويش دخل إلى جوبا مستثمراً وبعدها حدث ماحدث





كشف رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الامين داؤود ملابسات عزل رئيس الجبهة بالانابة خالد شاويش مع الابقاء على حقه في المكتب القيادي .

و تبرأ داؤود من شاويش ووصفه بأنه يشكل عائقا للسلم الاجتماعي بالاقليم الشرقي، وأرجع إقالته لاعادة تنظيم الجبهة وهيكلتها.

وهاجم داؤود خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة بطيبة برس أمس رئيس الجبهة بالانابة المقال وقطع بأنه جاء الى جوبا مستثمراً عن طريق مبادرة حميدتي، وأردف وبعدها حدث ماحدث ونحن لانرى فيه خيراً.

وأعلن داؤود عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام خلال الايام القادمة لمعرفة مصادر تمويل شاويش، وأوصد الباب أمام احزاب الحوار الوطني مؤكداً أنه لامكان لها بالجبهة، وأقر داؤود بارتكابه أخطاء وصفها بالجسيمة خلال فترات ماضية .

وشدد على ضرورة عقد المؤتمر التشاوري من أجل القضايا التنموية وتابع : أولويتنا عقب الانخراط في التشكيل الحكومي تحقيق الامن والاستقراربالاقليم.

من جهته قال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير والعدالة عبدالوهاب جميل إن إقالة رئيس الجبهة بالانابة خالد شاويش تهدف إلى اجراء بعض الإصلاحات داخل الجبهة والعودة إلى الطريق الصحيح وأكد أن الأغلبية بالمكتب القيادي توافقوا على إقالته .

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة