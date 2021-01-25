الخرطوم ترهن فتح المدارس بقرار من الطوارئ الصحية





رهنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، فتح المدارس بتوصية من اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وقالت إن التوصية التي صدرت بفتح المدارس صدرت من اللجنة المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وأوضحت أن القرار المنتظر بفتح المدارس يصدر من ولاية الخرطوم بعد توصية اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة إبراهيم عمر في تصريح لـ(الصيحة)، أن وزارته في حال فتح المدارس ستدرس المنهج الجديد الصادر من المركز القومي المناهج بما في ذلك منهج الصفين الأول والسادس أساس، وقال إن اجتماع اللجنة يُعقد كل خميس، مشدداً على أن الاجتماع الماضي لم تصدر منه اية توصية بفتح المدارس.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة