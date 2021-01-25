عرمان: أجهزة المخابرات والأمن تعيق تنفيذ اتفاقية السلام





اتهم نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان أجهزة المخابرات والأمن بإعاقة تنفيذ اتفاقية السلام. وقال عرمان لـ (السوداني) في حوار ينشر غداً: “هنالك تعمد لاستخدام ذات أساليب النظام السابق؛ تقوم بها أجهزة المخابرات والأمن بشكل وأضح، وهي أجهزة لا زالت فاعلة وتستخدم نفس أساليب النظام القديم في تقسيم الحركات وتشويه صور قادتها، واستهدافهم بطرق تبدو كأنها من داخل الحركات”. وشدد على ضرورة تغيير الأجهزة القديمة بأجهزة جديدة، تتواكب مع الوضع الحالي.

وحذر عرمان؛ من خطورة سيولة الأوضاع السياسية بالبلاد، وقال: “هذه السيولة خطرة على السودان، وعلى استكمال قضايا الثورة، وعلى تنفيذ اتفاقية السلام”. وأضاف: “هناك مراكز قوى متعددة في السلطة؛ وأي مركز يعمل لوحده، وهذا يضر بالمصالح العليا للسودان”.

وأوضح عرمان ان النائب العام الحالي؛ هو أفشل نائب عام في تاريخ السودان، وقال: “لم يستطع أن يقدم أي قضية متماسكة”.

وأكد أن اسقاط الحكومة الحالية ليس الحل وقال: “لجان المقاومة هي لجان ذكية، وستدرك في نهاية الامر أن إسقاط الحكومة يتطلب قوةً داخل القوات النظامية لكي تحدث لحظة التغيير الأخيرة، ما هذه القوة؟، أنا لا أرى غير الإسلاميين التابعين للنظام السابق، وهم القادرون على فعل ذلك”.

الخرطوم: عطاف محمد مختار

صحيفة السوداني