مناع : على النائب العام تقديم استقالته





شن مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، هجوماً لاذعاً على النيابة العام .

وطالب مناع في تصريح لـ( السوداني) النائب العام تاج السر الحبر بتقديم إستقالته، لرفضه إنشاء نيابة خاصة بإزالة التمكين، ورفضه لضم القيادي بالنظام السابق علي عثمان لبلاغ شهداء ديسمبر .

وقال إن النيابة العامة أفرجت عن قيادات المؤتمر الوطني المحلول، دون تقديمهم لمحاكمة .

في السياق توعد مناع بملاحقة قيادات الحزب المحلول في كل الولايات وأضاف :”مازال المؤتمر الوطني يملك أموالا ويصرف مرتبات على عضويته بالولايات لتأجيج نيران الفتنة”.

وجدد مناع القول بانهم سيعتقلون كل من يخرج للشارع من عضوية الوطني .

وأكد أن لجنة إزالة التمين ستظل باقية ولن يتم حلها لانها تمثل صوت الثورة ولاتعقد مؤتمراتها بغرض تخدير الشارع واتهم الأصوات التي تهاجمها بانها أصوات فاسدة ونشاذ.

الخرطوم . عبد الرؤوف طه

صحيفة السوداني