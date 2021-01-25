مناع : على النائب العام تقديم استقالته
شن مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، هجوماً لاذعاً على النيابة العام .
وطالب مناع في تصريح لـ( السوداني) النائب العام تاج السر الحبر بتقديم إستقالته، لرفضه إنشاء نيابة خاصة بإزالة التمكين، ورفضه لضم القيادي بالنظام السابق علي عثمان لبلاغ شهداء ديسمبر .
وقال إن النيابة العامة أفرجت عن قيادات المؤتمر الوطني المحلول، دون تقديمهم لمحاكمة .
في السياق توعد مناع بملاحقة قيادات الحزب المحلول في كل الولايات وأضاف :”مازال المؤتمر الوطني يملك أموالا ويصرف مرتبات على عضويته بالولايات لتأجيج نيران الفتنة”.
وجدد مناع القول بانهم سيعتقلون كل من يخرج للشارع من عضوية الوطني .
وأكد أن لجنة إزالة التمين ستظل باقية ولن يتم حلها لانها تمثل صوت الثورة ولاتعقد مؤتمراتها بغرض تخدير الشارع واتهم الأصوات التي تهاجمها بانها أصوات فاسدة ونشاذ.
الخرطوم . عبد الرؤوف طه
صحيفة السوداني
2 تعليقات
النايم العام الزول ده نصحك والله دي بتكون تعليمات عليا من قوش رد الله غربته …ما قصروا معاك نصحوك بالاستقالة بدل يلحقوك النائب العام المصري الله يرحمو ويغطي عليك
انهار صلاح مناع..و الكيزان منتظرينك..في الميدان.
الصراخ ما يفيدك يا فرخ الانقاذ