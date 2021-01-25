إجتماع مغلق لحمدوك مع وزراء القطاع الإقتصادي





رأس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء اليوم إجتماعا مغلقا بوزارة الطاقة مع وزراء القطاع الاقتصادي والجهات المسئولة عن توفير السلع الاستراتيجية. وبحسب سونا ،يبحث الاجتماع حل أزمة الوقود والكهرباء. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع المعيشية بالبلاد . ويقدم وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح، عقب الاجتماع تنويرا.

الخرطوم (كوش نيوز)