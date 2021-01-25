سفير كندا بالخرطوم يصل غرب كردفان





استقبل والي غرب كردفان الأستاذ حماد عبدالرحمن صالح بمطار بليلة الدولي بالولاية؛ السفير ادريان نور فولك سفير كندا لدى السودان؛ في زيارة للولاية تستغرق خمسة أيام يلتقي فيها بحكومة الولاية، ويقوم بزيارة لمركز دراسات بجامعة السلام، بالإضافة إلى زيارة بعض مواقع التعدين بمحليتي السنوط والنهود الوقوف على بعض المعالم السياحية بالولاية . كما يزور السفير الكندي، برفقة والي غرب كردفان، منطقة هجليج النفطية بمحلية كيلك؛ للقاء وزير الطاقة والتعدين المهندس خيري عبدالرحمن بحقل هجليج للبترول، ومن ثم زيارة مستشفى هجليج، وبحسب سونا ، تشمل الزيارة محلية الميرم الحدودية مع دولة الجنوب؛ بغرض زيارة معسكرات اللاجئين وبحث التعاون المستقبلي في لقاء مشترك بين حكومة الولاية وسفارة كندا بالسودان.

الخرطوم(كوش نيوز)