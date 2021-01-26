حمدوك: إجراءات عاجلة لحل أزمة الوقود والكهرباء





أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، عن إجراءات عاجلة لحل مشكلة إمداد البنزين والجازولين باستصحاب التجربة السابقة لإعادة تسعير الوقود وفرض عقوبات فورية على شركات التوزيع، إلى جانب تفعيل لجنة السلع الاستراتيجية.

وعقد حمدوك أمس، سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع الوزارات والجهات المسؤولة عن توفير السلع الاستراتيجية.

وقال حمدوك في منشور على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) أمس: (وقفت بوزارة الطاقة والتعدين مع عددٍ من الوزراء وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة ووالي الخرطوم ومحفظة السلع الاستراتيجية على أزمة إمداد الوقود الطاحنة والأسعار والصفوف المُتطاولة وأزمة الكهرباء وغاز الطبخ)، وأشار إلى أنّ هذه الأزمات ترتبط بتوفير السلع الأساسية كالخبز. وأوضح أنه ناقش مع جهات الاختصاص هذه الأزمات وتوصّل إلى اتفاق على حلول مباشرة وتقسيم الواجبات لحلها، وأضاف (ظلّت الأزمات تراوح مكانها رغم كل الجهود المبذولة، ورغم أنّ كل التقارير تؤكد بعدم وجود مشكلة وفرة)، وأعلن حمدوك عن تفعيل لجنة السلع الاستراتيجية، على أن تقدم له تقريراً يومياً حتى نهاية الأزمة، وأكد الاتفاق على إجراءات عاجلة لحل مشكلة إمداد البنزين والجازولين باستصحاب التجربة السابقة لإعادة تسعير الوقود بعد تأخر مراجعة سعر الوقود مؤخراً، وبفرض العقوبات فوراً على شركات التوزيع التي لا تقوم بالتزاماتها كما يجب، بجانب الحرص على توصيل المعلومات والحقائق المتصلة للمواطنين وفي وقتها، وأن تنفرّج أزمة البنزين والجازولين، وصولاً لاستقرار كامل بعودة مصفاة الخرطوم التي تُخضع للصيانة لأول مرة منذ 2015م. وقال “أمّنا على جهد وزارة الطاقة والتعدين لتوحيد أسعار المحروقات بين الولايات والخرطوم)، وأشار إلى حزمة ترتيبات لتوفير وقود الفيرنس المدعوم بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية ووزارة المالية، وقطع الغيار المطلوبة والاطلاع على وضع التوليد المائي، حرصاً على إمداد كهربائي مستقر خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف. وأوضح أن زيارته لوزارة الطاقة والتعدين بمثابة بداية للمتابعة مع كل القطاعات الأخرى بالدولة، وقال (نريد أن نصل لمعالجة كل المشاكل والاختلالات والتحديات اللي تواجهنا ودا ما بتحقق إلا لما نشتغل مع بعض كلنا).

صحيفة الصيحة