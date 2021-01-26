النيابة: سلمنا لجنة إزالة التمكين ملفات منذ حوالي عام لم تصدر قرارات بشأنها





كشفت النيابة العامة النيابة العامة، أنها سلمت لجنة إزالة التمكين قرارات منذ حوالي عام، وأكدت أن اللجنة لم تُصدر أي قرارات بشأنها.

وقالت النيابة العامة في بيان أمس رداً على اتهامات لجنة إزالة التمكين لها (اختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة). وقطعت بأن اللجنة تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة، وقالت النيابة في بيانها (هنا يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات، بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات استردادها في مؤتمراتهم الصحفية، مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها)، وأضافت (على سبيل المثال لا الحصر الملفات التي سلّمناها تشمل استرداد الفلل الرئاسية, وعقارات وقفية, واسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال -الهيلتون سابقاً وغيرها من الملفات)، وأوضحت أنها تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م, ونوهت إلى أنه من هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون, وأشارت إلى النائب العام كلف عدداً من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية، وأكدت النيابة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون, وأعلنت استعدادها لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة.

صحيفة الصيحة