الأمم المتحدة تُخصِّص (34) مليون دولار لبعثة “يونيتامس” في السنة الأولى





يصل الخرطوم الأسبوع المُقبل، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس، رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية “يونيتامس”.

وأعلن ممثل وزارة الخارجية باللجنة المكلفة بالتنسيق مع “يونيتامس” مصطفى أبو علي، أن البعثة سيكون مقرها الخرطوم ولها (8) مكاتب إقليمية في كل من الفاشر، زالنجى، نيالا، كادقلي، كاودا، الدمازين، كسلا وبورتسودان، وكشف أبو علي أن الأمم المتحدة خصّصت مبلغ (34) مليون دولار لميزانية البعثة الأممية للسنة الأولى، ونوّه إلى أن ما تقدمه الأمم المتحدة للسودان عبر البعثة الأممية ليست مساعدة أو إعانة، وإنما هو حق باعتبار أن السودان عضو أصيل بها، ودعا إلى عمل صندوق ائتمان لحشد الموارد التي تأتي من الدعومات الخارجية للسودان.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية للتعاون والتنسيق مع البعثة المتكاملة للأمم المتحدة “يونيتامس”، السفير عمر الشيخ، بدء اللجنة لمهامها بالخرطوم، وقطع باستقلاليتها وتمثيلها لجميع أجهزة الدولة، وأشار إلى أنها تضم (16) مكوناً، وأوضح الشيخ أن المهام الأربع الرئيسية لبعثة “يونيتامس” تتمثل في (الاعتراف بخروج السودان من عزلته، مساعدة السودان في عملية التحول للحكم الديمقراطي، تنفيذ عملية بناء السلام، بالإضافة إلى حشد الموارد الدولية لمساعدة السودان على النمو اقتصادياً).

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال محمد أحمد، المكلفة بالتنسيق مع البعثة، أن اللجنة تعمل في التنسيق مع البعثة الأممية على عدة مستويات ومحاور، تشمل مستوىً داخلياً يختص بالأنشطة والاجتماعات الداخلية ومستوىً مشتركاً، يحكم العلاقة التعاونية بين اللجنة الوطنية والبعثة الأممية للاتفاق على كيفية تنفيذ مهام البعثة، وأشارت إلى أنّ الهدف الأساسي للجنة هو تسهيل مهمة عمل البعثة والتنسيق الفاعل بين البعثة والجهات ذات الاختصاص.

صحيفة الصيحة