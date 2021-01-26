مكين يكشف عن بشريات للمغتربين في خطة الجهاز لعام 2021





كشف الأستاذ مكين حامد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج عن مشروعات متكاملة ضمن خطة العام 2021، تسهم في حل قضايا المغتربين التي من أهمها قضية جوازات السودانيين بالخارج والتي ستكون من أولويات المرحلة. جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم بمكتبه الأستاذ أحمد عبدالرحمن محمد القنصل العام بدبي بالانابة، بحضور أحمد عثمان محمد عبدالله مدير عام الجاليات واقتصاديات الهجرة بالجهاز و بحث اللقاء العديد من الموضوعات من أهمها تعليم أبناء المغتربين وحل كافة الاشكاليات التي تواجه التحاقهم بمؤسسات التعليم العام والعالي بالداخل و الخارج ووضع معاييرعادلة لقبولهم بمؤسسات التعليم العالي في السودان ، وفي هذا الصدد أوضح مكين عن تكوين لجنة فنية من الخبراء لتحديد معايير القبول لمؤسسات التعليم العالي السودانية. وبشر الأمين العام لجهاز المغتربين بحسب (سونا)، السودانيين بالخارج بعدد من المشروعات المهمة التي يزمع الجهاز تنفيذها خلال المرحلة المقبلةة ، منها خطط اسكانية على نظام المدن السكنية والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتمويل مشروعات العائدين . وأبان مكين أن الجهاز سيقوم بتنفيذ زيارات ميدانية للجاليات للتشاور معها والوقوف على أوضاعهم ووضع الحلول لقضاياهم ، كاشفا عن حوافز اضافية فيما يخص استحقاق استثناءات السيارات للمغتربين العائدين نهائيا تلبي طموحاتهم ، فضلا عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة لاعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية للحرفيين.

الخرطوم (كوش نيوز)