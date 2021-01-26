تاور يترأس مبادرة ديل أهلي لدعم ضحايا أحداث الجنينة





رأس بروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي اليوم بقاعة الصداقة إجتماع مبادرة (ديل أهلي) التي أطلقتها شركة تاركو للطيران بحضور ممثلين لعدد من الشركات ورجال الأعمال من أجل تقديم العون لضحايا أحداث ولاية غرب دارفور. وقال تاور إن المبادرة تستنفر السودانيين من أجل المساهمة في تضميد جراح الأسر المنكوبة بمدينة الجنينة ، وبحسب سونا ، أشار الى تدافع الجميع للتفكير في كيفية إسناد الجهود الرسمية وتخفيف أعباء اهالي الجنينة وبحث كيفية دعم اللجنة المركزية التي شكلها مجلس الأمن والدفاع الخاصة بهذه الأحداث. وأكد تاور أن أهم ما خرج به اجتماع اليوم هو استعداد الجهات المختلفة لتقديم العون الغذائي والطبي والنقل عبر الطيران او البر بأعجل ما يمكن وكشف عن اطلاق مبادرة نداء الجنينة يوم السبت المقبل من منصة اتحاد المهن الموسيقية. وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة تاركو للطيران عبدالقادر عبدالرحمن أن هذه المبادرة تأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية بغرض اللحاق بالوضع المتردي في الجنينة وأكد استعداد تاركو لنقل كل الاحتياجات المستعجلة عبر الطيران.

الخرطوم(كوش نيوز)