تجمع الشباب السوداني يدشن نشاطه السياسي لمقابلة المرحلة القادمة





قال الأستاذ السيد محمد الشنقيطي عضو اللجنة العليا لتجمع الشباب السوداني نسعى لردم الهوة الكبيرة التي تفصل بين الدولة والمجتمع عبر كيان شبابي مستقل يوظف طاقات الشباب ويخرجهم من مستنقع المطالب إلى بناء الدولة الحديثة القائمة على النظام الجمعي الذي يشمل كل أهل السودان دون إقصاء ويوحدهم من أجل نهضة البلاد معلنا عن تدشين تجمع الشباب السوداني نشاطه السياسي لمقابلة المرحلة القادمة وأضاف في المنبر الصحفي الذي عقد بطيبة برس تحت شعار الدين مكون أساسي للشخصية السودانية لا يمكن تخطيه حال أردنا بناء الدولة مجتمعياً وبحسب سونا ،لا بد من توجيه الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي والسياسة نحو التمثيل حسب الأوزان والجغرافيا ومراعاة الإنسيابية في ذلك مع التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الإجتماعية. من جانبه دعا الأستاذ النور على النور عضو التجمع للخروج عن التقليدية قائلاً: النادي السياسي التقليدي أدمن الفشل منذ الإستقلال لذا فإننا في التجمع نمثل مجموعة من الشباب السوداني الذي ينطلق من منطلقات الثورة ويعمل من أجل نشر وتعزيز قيم الحرية والسلام والعدالة والتنمية للوصول إلى الغايات التي خرج من أجلها الشعب.

الخرطوم(كوش نيوز)