الهادي:التحول الديمقراطي والانتخابات لن تتم إلا بعودة النازحين واللاجئين





أكد الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي ان التحول الديمقراطي قيام الانتخابات في البلاد لن يتم إلا بعودة النازحين واللاجئين الي قراهم الأصلية و بعد إجراء تعداد سكاني وسجل انتخاب حقيقي. وأكد رئيس الجبهة الثورية خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد بمعسكر ابوشوك والسلام عصر اليوم ، التزامه بتنفيذ إتفاق سلام جوبا على الأرض داعيا نازحي ابوشوك بالوقوف خلف السلام ووعد بمعالجة كل قضايا النازحين وجدد بان إتفاق سلام جوبا خاطب جذور الأزمة السودانية خاصة قضية الأمن حيث سيتم نشر القوات المشتركة في مناطق الاضطرابات . وبحسب سونا ، أكد الهادي بأنه يسعى لعودة المنظمات الإنسانية لاستمرارها في تقديم الخدمات الإنسانية. وأدان الهادي أحداث شرق جبل مرة بجنوب دارفور التي أصبحت متكررة في إقليم دارفور وأكد بأنه سيزور كل مناطق الأحداث للوقوف على الأوضاع بها . وقال الهادي في حديثه للجماهير إن سلام جوبا ممهور بدماء الشهداء ولن نفرط فيه وأن العهد الذي بيننا والشهداء عدم التفريط في الوطن .

الخرطوم(كوش نيوز)