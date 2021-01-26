حمدوك يتسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن توتر العلاقات بين دولتي الصومال وكينيا





تسلم رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد دكتور عبد الله حمدوك تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن توتر العلاقات بين دولتي الصومال وكينيا خلال ديسمبر الماضي؛ سلمه له الثلاثاء بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء سفير جمهورية جيبوتي لدى السودان السيد أحمد على بري.

وتلقى رئيس الوزراء خلال اللقاء تحايا فخامة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله وتمنياته للشعب السوداني الشقيق بالتقدم والازدهار.

من جهته طلب دكتور حمدوك من السفير نقل تحياته للرئيس الجيبوتي وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولجيبوتي التقدم والازدهار.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد كان قد كلّف جمهورية جيبوتي خلال الدورة (38) لقمة الإيقاد الاستثنائية في ديسمبر من العام الماضي، بتكوين لجنة لتقصي الحقائق بشأن توتر العلاقات بين دولتي الصومال وكينيا حيث ضمت اللجنة في عضويتها سفيري جيبوتي لدى الصومال وكينيا وعدداً من العسكريين والدبلوماسيين.