الصحة العالمية: أُسر بالخرطوم ترفض تطعيم أبنائها ضد شلل الأطفال





ناشدت منظمة الصحة العالمية، المواطنين للتجاوب مع فرق التحصين لإنجاح الحملة القومية للاستجابة لوباء شلل الأطفال ونقص فايتمين (أ)، واستنكرت المنظمة وجود حالات رفض لفرق التطعيم ببعض المناطق في ولاية الخرطوم وخاصة بمحليتي الخرطوم وبحري.

وطالب ممثل منظمة الصحة العالمية في اللجنة العليا لحملة الاستجابة لوباء الشلل ونقص فايتمين (أ) د. فتح الرحمن محمد بن عوف، المواطنين بالاستجابة للحملات والبُعد عن الشائعات، وأكد سلامة اللقاح ومأمونيته وعدم صحة ما يُثار حوله منذ الجولة الأولى للحملة، وقال د. فتح الرحمن إن جرعة التطعيم في الجولة الثانية لهذه الحملة تكميلية وتأتي ضمن الحملة القومية التي انتظمت البلاد، ولفت إلى أن السودان خطا خطوات كبيرة خلال السنوات الماضية في مكافحة الشلل والقضاء عليه ومنذ العام 2009 لم يتم تسجيل أي حالة إلا بعد دخول الفيروس وافداً من الدول الأفريقية المجاورة نتيجة لتوقف الحملات فيها بسبب الصراعات الداخلية ونتج عن ذلك تسجيل 56 حالة بالبلاد.

الخرطوم – ابتسام حسن

صحيفة الصيحة