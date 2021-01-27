(الشعبي) يرفض زيارة الوزير الإسرائيلي ويفند الاتفاقيات





جدد حزب المؤتمر الشعبي رفضه للتطبيع مع اسرائيل جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن زيارة رئيس المخابرات الاسرائيلية للسودان مرفوضة لجهة أن السودان لن يجني خيرا من التطبيع.

واستنكر الامين العام للحزب عبد الوهاب أحمد سعد في تصريح لـ (السوداني) الاتفاقيات الابراهيمية التي تتحدث عن حرية الأديان في الوقت الذي يعاني بيت المقدس من عدم ممارستها.

ووصف سعد الحكومة بالمستعمرين ابناء جلدتنا الذين يؤدون فروض الطاعة لجهات خارجية.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني