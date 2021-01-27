وجدي صالح: مايقوم به فلول النظام البائد لن يثني اللجنة عن عملها





اوضح الاستاذ وجدى صالح عضو لجنة ازالة التمكين الثلاثين من يونيو أن مايقوم به فلول النظام البائد لن يثني لجنةازلة التمكين عن عملها مؤكدا أن من اهم اهداف الثورة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية

وقال فى تنوير بسونا مساء الأربعاء ان ” لهذه الثورة حراسها وان الشعب السودانى يؤمن بانه لاعودة للنظام القديم فى المشهد السياسي” وابان ان بعض فلول النظام البائد فى ولاية سنار حاولوا الاعتداء على اللجنة مستغلين الضائقة المعيشية وتم تسليمهم للعدالة واضاف أنه وفى تصرف مشين قام بعض فلول النظام البائد بالبجر الاحمر بالتعدي والدخول لمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واقتحام اجتماع اللجنة رغم الوجود الامني منادين بعودة ايلا والنظام القديم

واوضح وجدي ان اللجنة تعمل بموجب قانون الوثيقة الدستورية واكد استجابة الفريق ياسر العطا رئيس لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو بعقد اجتماع عقب الاعتداء على مقر لجنة ازالة التمكين بالبحر الاحمر وأوصى الاجتماع بضرورة تامين مقار لجان ازالة التمكين بالعاصمة والولايات .

الخرطوم 27-1-2021 (سونا)