مجلس الشركاء يشكل لجنة وساطة لحسم الخلافات بين (قحت) والامة القومي





كشفت مصادر قيادية بارزة بحزب الامة القومي عن تشكيل لجنة وساطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وعضوية كل من الفريق اول شمس الدين كباشي والدكتور جبريل إبراهيم وطه عثمان إسحاق من اجل تقريب وجهات النظر بين حزب الامة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغير بشأن التشكيل الوزاري المرتقب ،واكدت ذات المصادر القيادية التي فضلت حجب اسمها للجريدة ان مجلس الشركاء الذي سارع في تكوين لجنة الوساطة قد حدد فترة زمنية لاتتعدى الإسبوع للوصول الى نتائج عاجلة وحسم الجدل والخلافات حول بعض الحقائب الوزارية .

وكانت لجنة الوساطة التي باشرت مهامها دخلت في مباحثات مكثفة مع بعض فصائل الجبهة الثورية قد عقدت لقاء عاصفا مع حزب الامة امس الاربعاء بدار الحزب غير ان المصادر اكدت ان اللقاء قد ازال كثير من اللغط والجدل حول بعض القضايا الخلافية غير انه لم يضع حدا فاصلا لحسم تلك الخلافات بشكل نهائي ،ولم تستبعد المصادر ان تشهد الجولة الثانية من التفاوض حسم كامل للخلافات كخطوة إستباقية لإعلان الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع القادم .

الخرطوم /عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة