زوجة قائد الهلال السوداني تهاجم مدرب الفريق





شنت زوجة قائد فريق الهلال السوداني، عبد اللطيف سعيد “بوي”، هجوماً لاذعاً على الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق في سابقة غير مألوفة أثارت كثير من الدهشة والاستغراب، وجاء الهجوم على المدرب بعد خسارة الفريق 1-4 مساء الأربعاء من سيمبا التنزاني في الدورة الدولية الودية التي تقام بتنزانيا، حيث حملت، المدرب الفني زوران مسؤولية النتيجة وكتبت في حسابها الشخصي تحت اسم “أم رودينا” مقالاً دافعت فيه عن زوجها وتطرقت لتفاصيل توضح فيها ان المدرب هو المسؤول ووصفته بالمدرب “الفاشل”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها قرينة قائد الهلال في الشأن الفني الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي حيث سبق وأن وجهت انتقادات لاذعة لقرار لجنة التطبيع الخاص بالاستعانة بالمحلل الفني الكابتن محمد احمد بشير “بشة” ضمن الجهاز الفني، واعترضت على القرار وأكدت أن “بشة” غير مرغوب فيه وأنه على خلافات مع عدد من اللاعبين، الأمر الذي نفاه عدد من اللاعبين وقتها وأبدوا دهشتهم من الخبر الذي ورد في إحدى الصحف التابعة للنادي ووصفوه بغير الصحيح اطلاقا.

وقال مصدر مقرب لـ “البيان الرياضي”، ان زوجة قائد الهلال، تعتبر من الشخصيات المقربة جداً لفريق الكرة بالنادي وعلى دراية بالكثير من التفاصيل، لافتاً ان العلاقة بينها وبين بعض اللاعبين والإعلاميين قوية من واقع انها زوجة قائد الفريق وهي كثيراً ما تحضر التدريبات رفقة زوجها، ولكن تدخلها الأخير في الشأن الفني، ربما يؤثر على علاقة المدرب زروان بكابتن الفريق.

ولفت المصدر ان الانتقادات التي وجهتها للمدرب، مردها ان اللاعب ظل في الفترة الاخيرة بعيد عن المشاركة مع الفريق وهي ترى ان هذا الأمر غير سليم وأن هناك مؤامرة تدبر من أجل ابعاد زوجها من الفريق.

صحيفة البيان