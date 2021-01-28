لجنة حكومية: عربات “بوكو حرام” حولت البلاد إلى مكب نفايات





قالت لجنة حكومية، إن العربات غير المقننة، حولت البلاد، إلى مكب لنفايات العربات.

ورأس وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح يوم الخميس، إجتماع اللجنة الإعلامية التابعة للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة.

وبحث الاجتماع الدور الذى يمكن أن تلعبه الاجهزة الاعلامية في تبصير وتنوير المواطنين بخطورة انتشار الأسلحة فى أيدي الجهات غير المخول لها حيازتها بجانب الظواهر السالبة التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار.

وتعمل اللجنة فى عدة محاور تتمثل في السلاح، العربات غير المقننة، عربات الدفع الرباعى، والظواهر السالبة.

وأوضح المقرر والمنسق الفني للجنة الاعلامية الفريق د. عبد الهادى عبدالله، أن العربات غيرالمقننة ظاهرة مسيئة وحولت البلاد إلى مكب لنفايات العربات بجانب تبديدها لأموال طائلة بالعملة الصعبة.

ونبه المواطنين من إدخال أو شراء هذه العربات بعد اليوم الأول من مارس وهو اليوم الذي تقرر أن يكون آخر موعد لتقنين أوضاع هذه العربات، وستتم بعده إجراءات المصادرة، مبينا أن عربات الدفع الرباعي عربات قتالية يمنع إستخدامها بواسطة المواطنين والجهات الخاصة وأن الإتجاه السائد هو شراء هذه العربات من أصحابها وتمليكها للاجهزة النظامية.

وقال أن التهريب والمخدرات والدراجات البخارية التى تستخدم فى عمليات السلب والنهب تعد من الظواهر السالبة التي تسعى اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة لمكافحتها والقضاء عليها ، وأبان أن الاجتماع وضع خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال هذا العام.

يذكر أن اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وتتشكل من ستة لجان فرعية هي اللجنة الإعلامية ،اللجنة القانونية، اللجنة المالية، اللجنة الأمنية والعسكرية ، اللجنة الفنية بجانب لجنة إستقطاب الدعم الخارجي.

المصدر: السودان الجديد