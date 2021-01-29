عرمان: أحمّل أجهزة النظام السابق أيّ شيء يصيبني





حمّل نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، ياسر عرمان، أجهزة النظام السابق مسؤولية أيّ شيء يحدث له خلال الفترة المقبلة.

وقال عرمان في تصريحاتٍ، إنّ رئيسي مجلسي السيادة والوزراء يجب أنّ يبقيا.

وقال”أيّ شيء يحدث ضديّ في الفترة المقبلة ـ لديّ معلوماتٍ كثيرة ـ لن أنسبه إلاّ لأجهزة النظام السابق.

واعتبر أنّ الأزمة الحالية للانتقال أكبر من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنّ الدعم السريع برغم تجربته المعروفة إلاّ أنّ لديه فرصة لتجديد نفسه وللمشاركة في بناء الدولة.

باج نيوز