وزير الاستخبارات الإسرائيلي: اتّفقنا مع السودان على إزالة البنى التحتية للإسلام الراديكالي





يشير كوهين إلى أنّ محاربة الإرهاب هدف مشترك للسودان وإسرائيل.

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنّه تمّ الاتّفاق مع السودان على محاربة الإرهاب سويًا بهدف إزالة كلّ البنى التحتية للإسلام الراديكالي.

ووصف كوهين بحسب مقابلة مع قناة i24NEWS. زيارته إلى السودان بالتاريخية.

وأضاف” هي جزء من اتّفاقيات إبراهيم للسلام، التي تجلب الاستقرار لمنطقتنا، ويفتح فرص جديدة في الاقتصاد”.

وتابع” علينا أنّ نتذكر أنّ إيران هي الدولة الأولى التي تمول الإرهاب في العالم، هي تمول حزب الله، والجهاد الإسلامي، لذلك نرى أنها كالسرطان في كل الدول المتموضعة بها، كاليمن، وسوريا، وفي لبنان، والعراق”.

وفي الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل وسط رفض قاطع من بعض الأحزاب.

باج نيوز