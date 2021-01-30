وزير الخارجية: الوثائق تُؤكِّد اعتراف إثيوبيا بحدود 1902

وزير الخارجية: الوثائق تُؤكِّد اعتراف إثيوبيا بحدود 1902
قطع وزير الخارجية، عمر قمر الدين بأن الخرائط والوثائق تُؤكِّد أنّ ترسيم الحدود الشرقية للبلاد تم منذ 1902 باعتراف إثيوبيا.
وقال قمر الدين في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم أمس، عقب عودة وفد الحكومة بقيادة عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي من زيارة خارجية، إنّ السودان يسعى إلى حلٍّ سلميٍ بشأن أزمة الحدود مع إثيوبيا، وأوضح قمر الدين أنّ الزيارة كانت بغرض التنوير بالأوضاع في السودان بشأن مسألة الحدود مع الجارة إثيوبيا ووجهة نظر السودان فيما يختص بسد النهضة، وأشار إلى أنّ زيارة عضو مجلس السيادة الأولى شملت جنوب أفريقيا والتقى خلالها رئيسها سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وأشار إلى أنه عمل في ملف سد النهضة طوال هذا العام، وقال (إن الرئيس رامافوزا سيسلّم الملف إلى الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي)، وأوضح قمر الدين أنّ الزيارتين تطرّقتا لما يدور على الجبهة الشرقية ووجهة نظر السودان فيما يختص بالحدود ومُفاوضات سد النهضة التي يأمل السودان في الوصول إلى اتّفاقٍ حولها يُرضي جميع الأطراف. وأكد وزير الخارجية المكلف، حرص السودان على توضيح وجهة نظره لكل الدول الأفريقية خلال القمة الأفريقية المُقبلة في أديس أبابا في الفترة ما بين (4 – 8) فبراير المقبل.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
على الجيش السوداني الدخول الى اقليم بني شنقول و تحريره من اثيوبيا لانها لا تعترف باتفاقية ١٩٠٢ او الاتفاق معها لتصبح منطقه تكامل بين البلدين و ادارة سد النهضه معا …. عندما سلم العملاء البريطانيين و المصريين هذه الارض السودانيه الى اثيوبيا وهي ارض سد النهضه حيث كان شرطا من العملاء لهم بان لا يبنوا سدا …..و قد قاموا فعلا ببناء السد …..فالارض سودانيه حتى تسليمها من قبل العملاء البريطانيين والمصريين الى اثيوبيا و عليه ان كانت اثيوبيا اعلنت انها لا تعترف بالاتفاق سنه ١٩٠٢ علنا من قبل في التلفزيونات الرسميه لماذا هذا التخاذل و الجبن من الجيش السوداني لان ما يفعله الجيش السوداني الان هو مجرد عبث فقط …… و الفشقه سودانيه حتى من قبل دخولها من قبل الجيش و قد قمتم فقد بطرد العصابات و الانتشار في ارضكم التى يقول الجيش انها حدود ١٩٠٢ فانتم تعترفون بهذه الحدود اما اثيوبيا فلا …… و تريد الفشقه ايضا فلماذا لا تعترفوا مثل اثيوبيا بحدود ١٩٠٢ و تسترجعوا اراضينا و اقليم بني شنقول من اثيوبيا فنحن اولى بالسد من اي دوله او الاتفاق معهم لتصبح منطقه تكامل بين الشعبين بدل الفتنه التى تقودها مصر و الغرب بالاخص بريطانيا…..اما ان الجيش السوداني خائن منذ تسليم الانجليز السياده لهم منذ الاستقلال او انهم جبناء و عملاء فقط يريدون تدمير و تفكيك الجيش السوداني كما تريد الحكومه الشيوعية التى تتفرج و هي فرحة بقياده الصهيوني عميل الانجليز حمدوك و هم جهلاء لا يعلمون نوايه 🇸🇩🇪🇹