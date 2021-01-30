الدقير: اعتذار سونا عن استضافة الشيوعي لا يليق بالثورة





انتقد حزب المؤتمر السوداني، خطوة رفض منبر سونا للأنباء، استضافة مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي.

وقال رئيس المؤتمر السوداني مهندس عمر الدقير عبر حائط صفحته بفيسبوك: (أسباب اعتذار وكالة سونا عن إقامة مؤتمر صحفي للشيوعي غير مقبولة، ولا تليق بسودان الثورة التي هبّت ضد تكميم الأفواه وكافة ممارسات الاستبداد)،

وأضاف: نختلف مع الشيوعي في بعض المواقف ولكن نقف مع حقه في التعبير عن رؤاه من خلال الإعلام الرسمي أسوة بالآخرين.

المصدر: صحيفة السوداني