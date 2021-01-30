سياسية
الدقير: اعتذار سونا عن استضافة الشيوعي لا يليق بالثورة
انتقد حزب المؤتمر السوداني، خطوة رفض منبر سونا للأنباء، استضافة مؤتمر صحفي للحزب الشيوعي.
وقال رئيس المؤتمر السوداني مهندس عمر الدقير عبر حائط صفحته بفيسبوك: (أسباب اعتذار وكالة سونا عن إقامة مؤتمر صحفي للشيوعي غير مقبولة، ولا تليق بسودان الثورة التي هبّت ضد تكميم الأفواه وكافة ممارسات الاستبداد)،
وأضاف: نختلف مع الشيوعي في بعض المواقف ولكن نقف مع حقه في التعبير عن رؤاه من خلال الإعلام الرسمي أسوة بالآخرين.
المصدر: صحيفة السوداني
2 تعليقات
كلام لا يخلو من نفاق
ايوه يا مفتحين …طلعوهم مظلومين عشان تجيبوهم فى التشكيل الجديد …قوم يا عاطل انت وهم
الحصه الجديده اى صعلوق يرجع يترمتل محل ما كان وابقوا معارضه خارجيه وكتاااار زمن الدغمسه والفوضى انتهى …الناس عايزه رجاااال وطنيين يحكموا البلد