الشرطة تفك اشتباكا بين فصائل تجمع المهنيين داخل مباني وكالة سونا للأنباء





دار شجار بين صفوف تجمع المهنيين الإتحاديين في وكالة (سونا) للأنباء اليوم السبت مع بداية المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده تجمع المهنيين، مما تسبب في توقف المؤتمر الصحفي

وبحسب متابعات (سودان مورنينغ) الأحداث حول عدم شرعية تجمع المهنيين الإتحادي، وان التجمع إستمد شرعيته عبر الأسافير في فترة لم تتجاوز الشهر مما إضطر التجمع إلى دخول في غرفة الضيافة، وتدخل أفراد الشرطة وتم طرد الفصيل المعارض إلى خارج الوكالة

المصدر :السودان الجديد