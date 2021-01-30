تجميع عدد من الاسود والضباع جنوب الخرطوم





ضبط المكتب الفرعي للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بولاية شمال كردفان وبمعاونة الأجهزة الأمنية والشرطية ومواطنين من مدينة بارا، السبت، شاحنة رمال بيضاء مهربة من محلية (بارا) التابعة لولاية شمال كردفان كانت في طريقها لولاية الخرطوم. وأوضح المكتب الفرعي للهيئة بولاية شمال كردفان، أن الشحنة المضبوطة تبلغ حوالي (500) جوال زنة (50) كيلو جرام. وأشار المكتب إلى أن إدارته ستظل ساهرة وحارسة لثروات البلاد من النهب والتهريب. ودعا المكتب الفرعي لهيئة الأبحاث الجيولوجية بشمال كردفان الشركات والمستثمرين لاتخاذ الخطوات السليمه للاستمثار في الرمال البيضاء وذلك بالحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وفق الضوابط والقوانين. يذكر أن الرمال البيضاء تستخدم في عدد من الصناعات المهمة كمنظفات وصناعة المسابك وغيرها.

الخرطوم ( كوش نيوز)