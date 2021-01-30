السيادي يتسلم أسماء المرشحين للوزارات





أبلغ مصدر في المجلس السيادي بأن أسماء المرشحين للوزارات تم تسليمها لمجلس السيادة بانتظار الفحص الأمني قبل تسليمها الى رئيس الحكومة عبد الله حمدوك لاختيار الوزراء. وفق صحيفة «الشرق الأوسط»، وينتظر أن يبقي حمدوك على بعض الوزراء الحاليين، وأبرزهم وزير الري ياسر عباس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.

الخرطوم ( كوش نيوز)