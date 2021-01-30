مهدي إبراهيم: إشاعة سفري إلى قطر محاولة للتشويش على الرأي العام





قال الشيخ مهدي إبراهيم رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية السابق إن خبر سفره لدولة قطر رفقة وفد من قيادات الحركة : مجرد شائعة ولا صحة لها واضاف (هذه محاولة فاشلة لتخدير الرأي العام و شغل السودانيين عن التردي المريع الذي أصاب جميع مناحي الحياة) و قال الشيخ مهدي أن الهدف من مثل هذه الرسائل تشتيت الانتباه و التشويش على القضايا المهمة التي يجب على جميع السياسين مناقشتها للخروج من هذا المأزق و التخلص من قحت و التي تسببت في كل هذا الفشل و الخراب في السودان.