حميدتي يعبر عن شكره وتقديره للقيادة القطرية على مواقفها الداعمة للسودان
التقى النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو بالعاصمة القطرية الدوحة السبت، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ، بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول ركن جمال عبد المجيد.
وتطرق اللقاء إلي العلاقات الإستراتيجية بين السودان ودولة قطر، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بينهما.
وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للقيادة القطرية على مواقفها الداعمة للسودان في كافة المجالات لا سيما جهودها لتحقيق السلام في دارفور.
وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق الى مجمل القضايا والموضوعات المشتركة بين الدولتين، بجانب الأوضاع في السودان انطلاقا من التغيير الذي حدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة .
ونوه عمر قمر الدين الى ان اللقاء تناول أيضاً التطورات المتعلقة بمسألة الحدود مع اثيوبيا فضلاً عن موضوع سد للنهضة وموقف السودان تجاه القضيتين.
الدوحة 30-1-2021(سونا)
تعليق واحد
ما يحدث فى الجنية عبارة عن تامر ازلام النظام البائد مع الجنجويد متخفين فى اعتصام
الجنجويد ارتكبوا فظائع ضد اهل دارفور لم يرتكبها حتى المستعمر التركى والانجليزى فى دارفور ، جرائم الجنجويد يمكن ان يقارن فقط بفظائع التتار بقيادة جنكيز خان ، جرائم الجنجويد لا يمحوها الاعتذار لانهم مرتزقة اجلاف يجب محاكمتهم ورميهم فى المزبلة
من جرائمهم الابادة الجماعية ضد اهل دارفور المسالمين العزل
وجرائم اخرى لا تعد ولا تحصى ارتكبوها دون اى وازع اخلاقى او ضمير لان تصرفاتهم لا تشبة الانسان السودانى ولا يضعون اى اعتبار للدين والاعراف وبالتالى هم مرتزقة اجانب مستوطنون جدد اتو ا من دولة مالى والنيجر وتشاد وافريقيا الوسطى وسقط لقط ، و الان يرتكبون المجازر النهب المسلح بسلاح الدولة اتلاف المزارع والممتلكات انتزاع اراضى اهل دارفور والاستيطان فيها عنوة الاغتصاب والتمثيل بجثث القتلى تدمير مصادر المياة وحرمان اهل دارفور من العيش الكريم التهجير القسرى تهديد الامن وزعزعة الاستقرار بانواعة الاختطاف والمطالبة بفدية استيلاء على موارد السودان من الذهب وتهريبه ..