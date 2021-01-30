حميدتي يعبر عن شكره وتقديره للقيادة القطرية على مواقفها الداعمة للسودان





التقى النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو بالعاصمة القطرية الدوحة السبت، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ، بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول ركن جمال عبد المجيد.

وتطرق اللقاء إلي العلاقات الإستراتيجية بين السودان ودولة قطر، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بينهما.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للقيادة القطرية على مواقفها الداعمة للسودان في كافة المجالات لا سيما جهودها لتحقيق السلام في دارفور.

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق الى مجمل القضايا والموضوعات المشتركة بين الدولتين، بجانب الأوضاع في السودان انطلاقا من التغيير الذي حدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة .

ونوه عمر قمر الدين الى ان اللقاء تناول أيضاً التطورات المتعلقة بمسألة الحدود مع اثيوبيا فضلاً عن موضوع سد للنهضة وموقف السودان تجاه القضيتين.

الدوحة 30-1-2021(سونا)