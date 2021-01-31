



أكدت مصادر مطلعة “للجريدة” استقالة د. ابراهيم الأمين من رئاسة لجنة ترشيحات حزب الأمة القومي للوزارة القادمة.

وأوضحت المصادر أن الاستقالة تعود لرفض الامين للطريقة التي يتم بها الاختيار لجهة أنها لا تستند على الكفاءة بل المحاصصة الحزبية، واذا سارت الأمور وفقاً لما يجري ستكون المحصلة حكومة ضعيفة غير قادرة على تلبية طموحات الجماهير وتحقيق أهداف الثورة.

صحيفة الجريدة