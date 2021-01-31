سياسية
استقالة د.ابراهيم الأمين من رئاسة لجنة ترشيحات حزب الأمة
أكدت مصادر مطلعة “للجريدة” استقالة د. ابراهيم الأمين من رئاسة لجنة ترشيحات حزب الأمة القومي للوزارة القادمة.
وأوضحت المصادر أن الاستقالة تعود لرفض الامين للطريقة التي يتم بها الاختيار لجهة أنها لا تستند على الكفاءة بل المحاصصة الحزبية، واذا سارت الأمور وفقاً لما يجري ستكون المحصلة حكومة ضعيفة غير قادرة على تلبية طموحات الجماهير وتحقيق أهداف الثورة.
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
انت عمرك كم سنه؟
و الديمقراطية شنو التى تتحدث عنها؟
هل الديمقراطية ان يظل رئيس الحزب مكنكش في الكرسي لا يبعده شيء غير الموت!!!!؟
انت نفسك متى سوف تمنح فرصة لغيرك؟
كفاءات شنو العندك دكتور يعني البلد ملياااان متعلمين بدرجات و تخصصات افضل منك و انزه منك.
استحى خريطة العالم خلفك ملزقه على الحائط.