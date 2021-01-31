قيادي بالتغيير: تصريحات مناوي حول عقد لقاءات مع الاسلاميين تؤثر على المرحلة الانتقالية





قطعت عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أمينة محمود بأنه ليس هنالك أي لقاءات تعقد مع الاسلاميين على خلفية تصريحات القيادي بالجبهة الثورية مني اركو مناوي.

وأكدت أن التحالف لديه ميثاق واضح تجاه التعامل مع قيادات الحزب المحلول وقالت أمينة في تصريح لـ(الجريدة) إن حديث القيادي مناوي بأن هنالك لقاءات تعقد مع الاسلاميين من قبل قيادات الحرية والتغيير سيؤثر على المرحلة الانتقالية وأوضحت أن إطلاق مثل هذه التصريحات سيتسبب بأضرار للفترة الانتقالية لجهة أنها لا تستند على أي دليل أو معلومات حقيقية ويجعل المواطن يتساءل ما صحة أن قيادات التحالف الحاكم تلتقي بالاسلاميين..؟

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة