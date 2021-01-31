بالصور والفيديو.. إطلاق أوبريت جيشنا بمشاركة مجموعة من الفنانين ورؤى محمد نعيم تجذب الأنظار





أطلقت القوات المسلحة السودانية أوبريت جيشنا بمشاركة مجموعة من الفنانين يمثلون أجيالاً مختلفة، وكان قد بدأ إعداد هذا العمل عقب إعادة انتشار الجيش السوداني على حدوده الشرقية بمحاذاة إثيوبيا.

ونالت هذه الخطوة في مراحلها الأولية انتقاداً من البعض والذين يرون بأن الفنانين هم رسل محبة وسلام، بينما نالت أيضاً تأييداً من البعض الآخر والذي يرى بأن الفنان إنسان يشارك في هموم وطنه ويلبّي نداء جيشه مثله ومثل فئات المجتمع الأخرى.

ويظهر في الأوبريت بحسب كوش نيوز مجموعة الفنانين وهم يلبسون الزي العسكري بتشكيلاته المختلفة، بينما تُعرَض مجموعة من المشاهد تبيّن مظاهر قوة وتدريب وتسليح الجيش السوداني.







وشارك في أداء أوبريت #جيشنا بترتيب ظهورهم كل من: عاصم البنا، هاجر كباشي، شرحبيل أحمد، رؤى محمد نعيم سعد، عصام محمد نور، عمر إحساس، الهادي الجبل، رامي عمر، سيف الجامعة، سميرة دنيا، منار صديق، يوسف الموصلي، عبد القادر سالم، حنان بلوبلو، عبدالله البعيو، بلال موسى، إيمان الشريف، و ندى القلعة.





ويبدأ الأوبريت بمشاركة الفنان عاصم البنا بمقطع: جيشنا يا أصل القضية .. جيشنا يا أشرف هوية.

ويظهر الأستاذ شرحبيل أحمد بمقطع: يا مواقفنا وصمودنا في الملمّات العصيّة.

بينما جذبت الأنظار مشاركة الفنانة الشابة رؤى محمد نعيم سعد بحسبانها تمثل الجيل الجديد من الفنانين بمقطع: جيشنا كلمة .. جيشنا حكمة .. جيشنا وردة وبندقية.





ويختم الأوبريت بمقطع الفنانة ندى القلعة: كل همنا يا وطنا .. الأمان والخير يسود.

وأوبريت جيشنا من كلمات الشاعر علاء الدين الأمين، وألحان عمر الشاعر وتوزيع موسيقي محمد ضرار، ومن إنتاج نبتة للإنتاج الفني والإعلامي، وسيناريو وإخراج سيف الدين حسن محمود عبد الله.

الخرطوم (كوش نيوز)