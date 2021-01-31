قافلة دعوية سودانية – مصرية لمواجهة «التشدد»





في إطار مجابهة «الأفكار المتشددة»، و«ترسيخ قيم التعايش»، تنطلق اليوم (الأحد) قافلة دعوية مصرية – سودانية في الخرطوم، ضمن التعاون بين وزارتي الأوقاف في البلدين. ووفق وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، فإن «القافلة سوف تركز على الجوانب الإيمانية والأخلاقية والقيم الإنسانية، وقيم الولاء والانتماء للأوطان». فيما تؤكد وزارة الأوقاف أن القافلة «امتداد لزيارة وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، الشيخ نصر الدين مفرح، إلى مصر أخيراً، فضلاً عن مشاركة عدد من الأئمة السودانيين في برامج تدريبية وورش عمل بالقاهرة». وتضم القافلة الدعوية، التي تنطلق من القاهرة إلى الخرطوم، أئمة وعلماء وواعظات من مصر، وتستمر حتى 11 من فبراير (شباط) المقبل، حيث تجوب القافلة بمشاركة أئمة السودان عدداً من الأقاليم السودانية. وبحسب موقع الشرق الاوسط فإن «أئمة البلدين سوف يتحدثون عن عظمة وسماحة الإسلام، وإيمانه بالتنوع والتعددية، وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وكذا بيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والتعايش والحوار. فضلاً عن مواجهة الفكر المتطرف للجماعات المتشددة، وذلك لتحصين الشباب من هذه الأفكار»، مضيفاً أن «القافلة الدعوية وتعاون الأئمة والواعظات من البلدين، سوف يحد من خطاب التكفير والعنف، الذي تدعو إليه الجماعات المتطرفة، فضلاً عن نشر الوسطية». وفي وقت سابق، افتتح وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني، المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية. كما افتتح الوزيران الدورة التدريبية المشتركة الأولى من أئمة المساجد الكبرى بمصر والسودان، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية. وناقشت الدورة قضايا «تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد الفكر المتطرف»، وشملت عدداً من ورش العمل بين الجانبين. وأطلقت «الأوقاف المصرية» أكاديمية دولية لتدريب الأئمة من داخل مصر وخارجها في يناير (كانون الثاني) 2019. وقالت «الأوقاف» حينها عن الأكاديمية إنها «ترجمة لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكوين رجل الدين المثقف المستنير». إلى ذلك، تنظم وزارة الأوقاف في مصر، الجمعة المقبل، فعاليات دورة «الإعلام الديني والتحديات المعاصرة» بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزير الأوقاف، ورئيس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الكاتب الصحافي كرم جبر، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، ووكيل «لجنة الشؤون الدينية والأوقاف» بمجلس النواب (البرلمان)، الدكتور أسامة العبد، وعدد من الإعلاميين.

الخرطوم(كوش نيوز)