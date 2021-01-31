الهلال السوداني ينال المركز الثاني في بطولة سوبر الوديّة





نال الهلال السوداني المركز الثاني في بطولة سوبر سيمبا الوديّة التي استضافها نادي سيمبا التنزاني مؤخرًا.

والأحد، تعادل سيمبا التنزاني ومازيمبي الكنغولي بدون أهداف.

ومنحت النتيجة سيمبا التنزاني النقطة الرابعة، فيما حاز ممثل الكنغو على أوّل نقطة في البطولة.

ونال سيمبا لقب البطولة وتوشح بالميداليات الذهبية ، فيما توشّح الهلال بالميداليات الفضية ومازيمبي بالميداليات البرونزية.

ويتأهب الهلال السوداني لخوض مبارياته في دور المجموعات بأبطال إفريقيا بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب شباب بلوزداد الجزائري، مازيمبي الكنغولي، وصندوانز الجنوب إفريقي.

المصدر: باج نيوز