حمدوك: (نريد وزارة كل سوداني يشوف نفسو فيها)





شدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية مراعاة التعدد والتنوع في التشكيل الوزاري الجديد.

وقال حمدوك في تعميم لإعلام مجلس الوزراء مساء اليوم (نريد وزارة كل سوداني يشوف نفسو فيها) وأكد التزام الحكومة بالعمل مع الجميع لتحقيق السلام الشامل بكل البلاد.

والتقى حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد الحزب القومي السوداني.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على ضرورة التوافق على أدوات وعمليات يتم من خلالها حل قضايا التهميش بكل أنواعه وبشكل نهائي، وأشاد د. حمدوك بدور الحزب القومي السوداني، وطالب وفد الحزب بالاستمرار لأن يكونوا جسراً مهماً ومساهماً محورياً في التأسيس لعملية سلام شامل ومستدام.

وأوضح الأمين العام للحزب القومي السوداني، ريفي سبو جمونا في تصريح صحفي أنهم قدموا خلال اللقاء رؤية الحزب لرئيس الوزراء حول إدارة الدولة في هذه المرحلة الحساسة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود للوصول إلى السلام الشامل، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وأشار إلى أن الحزب قدم رؤيته أيضاً بصورة واضحة حول تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وأهمية بذل مجهودات أكبر خلال المرحلة القادمة لإنجاز أولويات الثورة التي ضحى من أجلها كل الشعب السوداني.

المصدر: باج نيوز