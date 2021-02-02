زيادات جديدة لفاتورة المياه بالخرطوم





أقرت هيئة مياه ولاية الخرطوم، زيادة جديدة لفاتورة المياه شملت جميع الدرجات، وتضاعفت في الدرجة الثالثة من (30) إلى (100) جنيه والدرجة الثانية من (57) إلى (200) جنيه والدرجة الأولى ألف جنيه.

وأوضحت هيئة مياه ولاية الخرطوم في بيان أمس، أن الزيادة التي طرأت على تعرفة المياه فرضتها ظروف قاهرة أقعدت الهيئة في وضع حرج أثر سلباً على إمدادات المياه بسبب ارتفاع تكلفة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن تكلفة مواد التنقية تبلغ سنوياً 1.2 مليون جنيه قابلة للزيادة نظراً لاستيرادها بالعملة الحرة.

أما تكلفة الكهرباء والوقود بعد تحرير سعرها لتشغيل المحطات والآبار والمتحركات تبلغ تكلفتها من الكهرباء 1.7 مليون جنيه وتكلفة الوقود 319 مليون جنيه. وأشارت لعدم زيادة تعرفة المياه منذ العام 2010 للدرجة الثالثة ومنذ العام 2015 للدرجة الثانية، أما الدرجة الأولى فلم يطرأ عليها تغيير منذ عامين.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة