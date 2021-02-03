سياسية
وزير الخارجية المكلف يعتزم تقديم استقالته عقب التشكيل الجديد
كشف مصدر لصيق بوزير الخارجية المكلف “عمر قمر الدين” لـ(السوداني)، عن إبداء الآخير لرغبته في تقديم استقالته الفورية بمجرد تسمية وزير الخارجية الجديد وفق التشكيل القادم.
وأكد المصدر أن قمر الدين أبدى زهده في المنصب بعد أدائه في الوزارة طيلة فترة التكليف، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المكلف رفض الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء موقفه الذي يعتزم اتخاذه، مكتفيا بالقول لـ(أسباب خاصة).
وأكد المصدر ممارسة ضغوط شديدة على عمر قمر الدين من مقربين له للاستمرار في موقعه أو ضمن التشكيلة القادمة وأضاف: لكنه متمسك بموقفه
الخرطوم: عمرو شعبان
صحيفة السوداني
2 تعليقات
وين تاني يلقا وظيفه زي دي …
زول خاين وعميل كان يكيد لبلده حتي تم حصار السودان حصار اثر علي وجوده كدوله وعلي كل مرافق الحياه وادي لانهيار كامل في قطاعات كثيره للدوله وحجته انه معارض لنظام مهما كان البتعارضه دا هو سوداني اي نعم كانوا حراميه الكيزان وفيهم العبر لكن دا ما مبرر تدمر بلدك الدمار الانت عملته اكبر وابعد اثرا من الكيزان زول عميان بصيره الله لا عاده